МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Структурный профицит ликвидности в банковском секторе за август снизился на 500 миллиардов рублей — до 1,6 триллиона рублей, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

"По итогам августа структурный профицит составил 1,6 триллиона рублей, снизившись на 0,5 триллиона рублей по сравнению с концом предыдущего месяца", — сказано в документе ЦБ. Банк России также сохранил прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2020 года на уровне 1,4-2 триллиона рублей.

Снижение профицита ликвидности в августе регулятор, в первую очередь, связывает с перераспределением средств между корреспондентскими и депозитными счетами кредитных организаций в Банке России. Несмотря на довольно равномерное усреднение обязательных резервов в июле и августе, к началу сентября остатки средств на корсчетах увеличились на 0,3 триллиона рублей.

В то же время операции по бюджетному каналу оказали близкое к нейтральному влияние на ликвидность. В августе поступления в бюджет за счет основных налогов продолжили восстанавливаться, также отдельные крупные компании заплатили дивиденды в бюджет. Одновременно бюджетные расходы сезонно снизились.

Банк России отметил, что отток ликвидности за счет роста объема наличных денег в обращении продолжил снижаться и приблизился к значению августа прошлого года, что связано в том числе с постепенным восстановлением экономической активности и увеличением объема инкассации выручки предприятий розничной торговли. При этом значимого сокращения наличных расчетов пока не наблюдается, подчеркивает регулятор.

"Небольшой отток средств из банков также произошел в результате перечисления ими страховых взносов и погашения части кредита государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", — указал ЦБ.