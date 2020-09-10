МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Ослабление курса рубля привело в июле к росту доли валютных вкладов в сбережениях россиян до 20,5%, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

"В отличие от рублевых депозитов вклады в иностранной валюте оставались менее востребованным у населения инструментом сбережения: за июль их сокращение ускорилось c 6,7 до 7,2% в годовом выражении. При этом в условиях снижения ставок и сохранения неопределенности курсовых ожиданий наиболее заметно сокращались краткосрочные депозиты, за исключением текущих счетов. В то же время валютизация розничного депозитного портфеля повысилась за месяц на 0,7 процентного пункта, до 20,5%, из‑за ослабления рубля", — сказано в документе.

По данным регулятора, несмотря на продолжающееся снижение ставок по вкладам и сохранение спроса населения на наличные деньги, в июле розничная сберегательная активность оставалась стабильной. На конец месяца годовой прирост портфеля депозитов физических лиц составил 7,3% против 7,2% в июне.

При этом розничные клиенты продолжали отдавать предпочтение рублевым депозитам: их годовой прирост по итогам июля повысился до 11,3% после 10,9% месяцем ранее. Основной вклад в ускорение динамики депозитов в рублях по‑прежнему вносили краткосрочные операции и депозиты "до востребования".