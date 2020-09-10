МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Незначительное число клиентов ВТБ столкнулись со сбоями в мобильном банке, специалисты в ближайшее время устранят проблему, сообщила кредитная организация в своем официальном Telegram-канале.

"Мобильная версия "ВТБ Онлайн" сейчас работает нестабильно. По нашей оценке, ситуация затрагивает незначительное число клиентов. При этом web-версия приложения работает без ограничений. Специалисты банка занимаются устранением проблем, вопрос будет решен в ближайшее время", — говорится в сообщении.