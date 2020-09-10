МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Банк России на заседании 18 сентября будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки, а также сроки и необходимость использования потенциала для смягчения, сообщил на пресс-конференции зампред регулятора Алексей Заботкин.

"Здесь наш текущий посыл был сформулировал в выступлении председателя по вторник. Совет директоров будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки. При этом будут оцениваться в том числе и сроки, и необходимость использования того пространства смягчения денежно-кредитной политики, которое мы пока продолжаем видеть в рамках базового сценария", — ответил он на вопрос о решении ЦБ 18 сентября.

Заботкин отметил, что регулятор будет в своем решении учитывать поступающие данные по инфляции и несколько возросшую волатильность на внешних рынках. "Безусловно, мы будем взвешивать все факторы, выбирать траекторию ставки исходя из задачи по удержанию инфляции вблизи 4%", — добавил зампред ЦБ.

Банк России в настоящее время проводит мягкую денежно-кредитную политику. Регулятор в июле снизил ключевую ставку в третий раз подряд — на 0,25 процентного пункта, до 4,25% годовых. Это стало новым историческим минимумом. Во вторник глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор по-прежнему видит пространство для смягчения денежно-кредитной политики, намерен оценивать целесообразность снижения ключевой ставки.