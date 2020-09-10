МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Наблюдательный совет Райффайзенбанка рекомендовал выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет на 19 миллиардов рублей, сообщил банк.

"Рекомендовать единственному акционеру банка рассмотреть вопрос о выплате дивидендов по акциям банка за счет нераспределённой прибыли прошлых лет, в том числе: определить размер дивидендов по акциям банка в сумме 19 000 000 000,00 рублей (девятнадцать миллиардов) рублей (до налогообложения)", — говорится в сообщении.

Добавляется, что набсовет банка рекомендует выплатить дивиденды в размере 519 623 рубля на одну обыкновенную именную акцию. Выплату дивидендов рекомендуется осуществить до 30 сентября.

Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года, оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте. По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 августа занимал 13-е место в российской банковской системе.