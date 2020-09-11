МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Для ряда инвесторов сейчас не самое лучше время для вложений в валюту, поскольку на валютном рынке крайне высока спекулятивная составляющая. Рубль резко реагирует на рост геополитической напряженности. Если к концу года снизятся санкционные риски для России и ситуация на нефтяном рынке успокоится, это окажет стабилизирующее воздействие на отечественную валюту, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

"Однако только в будущем можно наверняка сказать, было ли сегодня верным решением воздержаться от покупки валюты или нет. Как класс активов, валюта крайне сложна в прогнозировании, поскольку учитывает в своем курсе огромное количество факторов влияния", — отмечает эксперт.

Именно поэтому с точки зрения инвестора правильным при формировании валютного портфеля будет ответить на вопросы, каким временным горизонтом он обладает, и в каких валютах в будущем планируются траты.

"В текущей волатильности разумным может быть использование тактики усреднения, когда конвертируется не вся сумма единовременно, а разделяется на несколько частей, и валюта покупается в нескольких временных точках", — говорит он.

В целом как минимум половину портфеля можно формировать в зарубежной валюте. Это позволит сгладить влияние рублевой волатильности. Внутри валютной части предпочтение стоит отдать доллару и евро, считает Бахтин.