МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в пятницу утром снижается в среднем на 1,5%, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 07.51 мск биткоин дешевел на 1,56% — до 10 227 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 1,61% — до 10 218 долларов. На долю биткоина приходится примерно 56,8% рынка.

В понедельник цена биткоина впервые с 27 июля упала ниже психологической отметки в 10 тысяч долларов и достигла уровня в 9930 долларов. Во вторник, среду и четверг стоимость криптовалюты меняла динамику: переходила от снижения к росту, а затем вновь опускалась.

По словам независимого эксперта Мансура Гусейнова, стоимость криптовалюты достигла максимальной отметки в рамках своего диапазона торгов и ожидаемо снижается.

"После двух дней умеренного роста биткоин достиг верхней части диапазона консолидации и снова пошел вниз. Для тех, кто рассчитывает на рост, неделя в идеале должна закрыться выше 10 500 долларов, в ином случае падение более вероятно. Также надо обращать внимание, как торгуются американские акции. Если они падают, шансов на рост биткоина маловато", — отметил он.