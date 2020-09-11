МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 9 сентября сократился до 10 миллионов долларов с 120 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Совокупные притоки в российские фонды акций и облигаций составили 10 миллионов долларов против 120 миллионов долларов на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.

Отток из фондов акций, специализирующихся исключительно на рынке РФ (russia-dedicated funds), за неделю составил 50 миллионов долларов против оттока в 3 миллиона неделей ранее. Это третья неделя оттоков подряд.

"На прошлой неделе фонды акций GEM (глобальные фонды развивающихся рынков — ред.) отчитались о притоках в размере 180 миллионов долларов – незначительный объем, учитывая размер этой категории фондов. Оттоки из фондов, ориентированных на Россию, продолжили усиливаться и составили 48 миллионов долларов (худший результат за 5 недель), причем основная часть оттоков пришлась на традиционные фонды под активным управлением", — говорится в обзоре BCS Global Markets.

"Инвесторов все больше волнуют потенциальные последствия кейса Навального и поддержка Россией текущего режима в Белоруссии. Кроме того, импульс потоков ухудшается, что указывает на более существенные негативные риски для рынка в третьем квартале 2020 года", — считают аналитики.