МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Выплаты компаний лондонского страхового рынка Lloyd's of London по случаям, связанным с пандемией COVID-19, составят 5 миллиардов фунтов, сообщает Bloomberg.

Выплаты предназначены тем, кто прекратил предпринимательскую деятельность и тем, кто отменил мероприятия из-за ограничений.

За первое полугодие коронавирусные выплаты Lloyd's составили 2,4 миллиарда фунтов. Иски подали десятки тысяч граждан.



