МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. При расчете цены ОСАГО по новым правилам теперь учитываются возраст и пол водителя, число страховых случаев, место регистрации машины, а также факт привлечения к уголовной ответственности и наличие страховки недвижимости. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на представителей крупнейших компаний.

В конце августа вступили в силу поправки, их цель — сделать стоимость полиса более индивидуализированным.

Тем не менее из-за большого числа параметров, использующихся при расчете полиса ОСАГО, его стоимость становится менее прозрачной, предупреждают юристы. Так, даже при отсутствии аварий в течение года новая автогражданка может получиться дороже, если водитель, например, не застраховал жилье.