МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Некоторые клиенты Сбербанка могут испытывать трудности с получением информации и переводами по вкладам в мобильном приложении, сообщили РИА Новости в колл-центре кредитной организации.
"Сейчас в "Сбербанк онлайн" у части клиентов могут наблюдаться затруднения при получении информации и переводах по вкладам…. Воспользуйтесь услугой позднее", — сообщили в колл-центре.
Последний раз Сбербанк фиксировал сбой в мобильном приложении 21 и 22 августа, неполадки в работе сервиса наблюдались 27 июля и 11 июня.
РИА Новости запросило банк.
https://1prime.ru/finance/20200911/832016164.html