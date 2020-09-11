МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Некоторые клиенты Сбербанка могут испытывать трудности с получением информации и переводами по вкладам в мобильном приложении, сообщили РИА Новости в колл-центре кредитной организации.

"Сейчас в "Сбербанк онлайн" у части клиентов могут наблюдаться затруднения при получении информации и переводах по вкладам…. Воспользуйтесь услугой позднее", — сообщили в колл-центре.

Последний раз Сбербанк фиксировал сбой в мобильном приложении 21 и 22 августа, неполадки в работе сервиса наблюдались 27 июля и 11 июня.

РИА Новости запросило банк.