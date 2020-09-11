МОСКВА, 11 сен /ПРАЙМ/. Единственный акционер Райффайзенбанка одобрил выплату дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет на 19 миллиардов рублей, сообщил банк.

"С учетом рекомендаций наблюдательного совета банка… выплатить дивиденды по акциям банка в сумме 19 000 000 000,00 (девятнадцать миллиардов) рублей (до налогообложения) за счет нераспределённой прибыли прошлых лет", — говорится в сообщении.

Добавляется, что дивиденды определены в размере 519 623 рубля на одну обыкновенную именную акцию, а реестр их получателей закроется 22 сентября.

Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года, оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте. По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 августа занимал 13-е место в российской банковской системе.