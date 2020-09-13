МОСКВА, 13 сен – МОСКВА, Валерия Княгинина. Банки при поддержке ЦБ РФ начинают активизировать процесс списания "плохих долгов". Делают они это, прежде всего, для расчистки своих балансов, чтобы не пришлось держать без дела резервы и снизить риски. Но это вовсе не означает, что заемщикам можно расслабиться. Банки срежут самые выгодные условия по кредитным картам

Количество "плохих долгов" в России к концу 2020 года может достигнуть 15%, подсчитали аналитики агентства S&P. Из кредитного портфеля банков, составляющего по данным ЦБ на 1 августа 72,845 трлн рублей, к концу года проблемными станут ссуды на 10,9 трлн рублей. Эта сумма равняется половине федерального бюджета в 2020 году. Миновать банкротство и улучшить банковские показатели, по мнению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, поможет списание с заемщиков "плохих долгов", что она и посоветовала финансовым организациям.

По мнению опрошенных агентством "Прайм" экспертов, списание "плохих долгов" позволит снизить коэффициент рисков в банковской сфере на 20-30% и тем самым снять существующее напряжение на фоне экономического кризиса. Скорость списания безнадежных дебиторских задолженностей повлияет на текущую финансово-экономическую атмосферу в стране и оперативность рефинансирования большинства рентабельных отраслей, нуждающихся в экстренных инвестициях, считают аналитики.

ЧТО ТАКОЕ "ПЛОХИЕ НАЛОГИ"

Под "плохими долгами" понимаются выданные банком кредиты, выплаты по которым задерживаются на более чем 90 дней и шансы на возврат очень сомнительные. Безнадежными признаются долги, по которым просрочка достигает 360 дней. Списание таких долгов – это по факту фиксация убытка или покрытие их за счет заранее сформированных резервов по долгам, объясняют эксперты.

"В России банки под "плохие кредиты" обязаны отчислять резервы от 20% до 100%. Чем больше растет просроченная задолженность, тем больше финансово-кредитные организации должны резервировать средств по таким проблемным платежам", — объясняет ведущий аналитик QBF Олег Богданов.

Это двойной удар по банкам, так как по выданному кредиту он не получает платежи, а зарезервированные под плохой кредит средства не принесут требуемой доходности, добавляет он.

Чтобы снизить подобное давление на капитал банка, ЦБ и предлагает ускорить списание "плохих долгов". Для банков это значит закрытие договора, продажу долга коллекторам, следовательно, высвобождение средств, которые они направляют на резервирование, отмечает эксперт.

"Это ни в коем случае не означает прощение долгов заемщикам. Банки смогут списывать со своего баланса кредиты, подпадающие под критерии, которые определил регулятор. Но требования как таковые не пропадают – банки могут продолжать по ним взыскание", — поясняет руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации юрфирмы "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Константинов.

Сама же процедура списания долгов относится к ведению бухгалтерского учета кредитной организацией. Не стоит ждать, что заемщик, которому не хочется платить по кредиту, придет в банк и будет требовать списать его долг, добавляет он.

КАК И С КОГО СПИШУТ ДОЛГИ

Списание долга — достаточно редкий случай в банковской практике. По общему правилу это происходит либо в связи с истечением срока исковой давности (три года), либо в связи с банкротством.

В своем заявлении Набиуллина не конкретизировала критерии для списания долга и не обговаривала, в какой пропорции государство и банки поделят списанный долг, поэтому процедура скорее всего будет осуществляться по действующему закону.

Согласно положению Банка России "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности", банк вправе списать задолженность за счет сформированного резерва по соответствующей ссуде.

"При списании безнадежной задолженности по ссудам и процентов по ней кредитная организация обязана предпринять необходимые и достаточные юридические и фактические действия по взысканию указанной задолженности. У каждого банка свои инструкции на этот счет", — объясняет ведущий юрисконсульт КСК Групп Ирина Михеева.

Осуществляться списание безнадежных дебиторских задолженностей скорее всего будет по классической схеме, давно отработанной на Западе и ныне взятой на вооружении и в России, считает экономист Николай Неплюев, член Ассоциации профессиональных директоров АНД.

"Как правило, выявляются наиболее нерентабельные, слабые звенья и списываются по упрощенной схеме, без прохождения всех обязательных бюрократических процедур автоматически на основе общего аудита. Это не магистральный и не лучший путь решения проблемы, но наименее трудоемкий и самый оперативный", — объясняет он.

Обычно под списанием понимается продажа (переуступка права требования, или договор цессии) с баланса банка коллекторам или его дочерним компаниям, занимающимся hard collection, добавляет CEO краудлендинговой платформы JetLend Тарас Черевко.

"Таким образом происходит "расчистка балансов". Банк выставляет на аукцион пул необслуживаемых кредитов, а коллекторские агентства приобретают его за определенную комиссию", — говорит эксперт.

В первую очередь под списание попадут задолженности по процентным ставкам системообразующих организаций и предприятий, впоследствии это может коснуться и некоторых дебиторских долгов населения. Избежать списания банки могут, только восстановив свою платежную дисциплину. Сделать это можно путем реструктуризации задолженностей, корреляции процентных ставок и сроков их погашения, объясняет Неплюев. Россиянам разрешат стать банкротами без суда и новых расходов

КАК ЭТО ПОМОЖЕТ ЭКОНОМИКЕ

Банкам, которые заранее не формировали 100% резервы по безнадежным долгам, придется понести значительные расходы на дорезервирование и фиксацию убытков от списания ссуды, считает доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В.Плеханова Аяз Алиев.

"Это приведет к недополучению выгоды от реализации "плохих долгов" коллекторам, которые как правило выкупают долг за 10% от суммы кредита, что не так много, но все-же лучше, чем полное списание", — считает он.

Однако в целом, тщательная переоценка качества кредитных портфелей и, как результат, списание "плохих долгов" позволит снизить коэффициент рисков в банковской сфере на 20-30% и тем самым снять существующее напряжение на фоне экономического кризиса.

"Скорость списания безнадежных дебиторских задолженностей напрямую повлияет на текущую финансово-экономическую атмосферу в стране и оперативность рефинансирования большинства рентабельных отраслей, нуждающихся в экстренных инвестициях", — заключает Неплюев.