МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Россияне в этом году стали активнее тратиться на отдых внутри страны, при этом в условиях закрытых из-за коронавируса границ средняя сумма одной туристической покупки снизилась на 72% — до 10,2 тысячи рублей, показало исследование платежного сервиса Qiwi.

Многие российские регионы к началу отпускного сезона сняли ограничения и вышли из режима самоизоляции, что позволило россиянам, не имеющим возможности из-за пандемии коронавируса выехать за рубеж, все же отдохнуть летом за пределами родного города. В исследовании учитывался как отдых внутри страны, так и статистика по уже доступным зарубежным направлениям.

"В целом в июне-августе 2020 года количество транзакций выросло на 45% в сравнении с прошлым годом, а оборот за тот же период снизился на 58%. Средний чек также стал меньше на 72% и составил 10 200 рублей", — подсчитали аналитики.

В условиях закрытых границ этим летом россияне активно начали путешествовать по своей стране, пояснил коммерческий директор группы Qiwi Александр Агаков. "В августе мы зафиксировали наиболее высокий средний чек на турпутевки в сравнении с другими летними месяцами – это стало в числе прочего свидетельством открытия трех зарубежных направлений, в числе которых была Турция", — отметил он.

Кроме того, аналитики изучили, как за год изменилась стоимость проезда к местам отдыха. Так, средний чек на авиабилет составил 14 205 рублей (на 32% ниже, чем годом ранее). Средний чек на поезд по сравнению с летом прошлого года снизился на 9% — до 3 563 рублей.

Анализ проводился по платежным каналам компании, включающим интернет-эквайринг, каналы дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций-партнеров, а также "Qiwi Кошелек".