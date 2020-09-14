МОСКВА, 14 сен- ПРАЙМ. Крупнейший Российский банк — Сбербанк — получил от регуляторов России и Абу-Даби одобрение на открытие офиса в Абу-Даби.
Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Сбербанка.
https://1prime.ru/finance/20200914/832021223.html
МОСКВА, 14 сен- ПРАЙМ. Крупнейший Российский банк — Сбербанк — получил от регуляторов России и Абу-Даби одобрение на открытие офиса в Абу-Даби.
Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Сбербанка.
https://1prime.ru/finance/20200914/832021223.html
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