МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в июле 2020 года увеличились на 3%, до 64 947,0 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В условиях ослабления курса рубля к основным иностранным валютам в анализируемом периоде произошло уменьшение как удельного веса рублевых пассивов (с 78,4% до 77,9%), так и доли рублевых активов кредитных организаций в совокупном показателе (с 79,1% до 78,9%).

В структуре пассивов удельный вес собственных ресурсов (7,3%), а также доля резервов на возможные потери (8,8%) и удельный вес обязательств кредитных организаций (83,9%) практически не изменились.

По состоянию на 01.08.2020 в Московском регионе действовало 220 кредитных организаций, в том числе 215 в Москве и 5 в Московской области (на 01.07.2020 в Московском регионе действовало 224 кредитные организации, из них 219 в Москве и 5 в Московской области).



