МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Величина собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в июле 2020 года увеличилась на 2,6%, до 4 713,9 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

За январь-июль 2020 года банки Московского региона получили прибыль в размере 415,6 млрд рублей (за аналогичный период 2019 года – прибыль в размере 445,4 млрд рублей). По состоянию на 01.08.2020 общим финансовым результатом деятельности кредитных организаций Московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) являлась прибыль в размере 297,6 млрд рублей (на 01.08.2019 года – убыток в размере 504,5 млрд рублей).



