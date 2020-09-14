МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Российские банки нарастили ввоз наличной валюты в июле на 33,6% по сравнению с июнем, до 1,6 миллиарда долларов, прирост произошел в основном за счет евро: если в июне ввезено было 166,3 миллиона в долларовом эквиваленте, то в июле – вчетверо больше (677,8 миллиона), следует из официальной статистики ЦБ РФ.

Ввоз наличных долларов, наоборот, сократился на 14,1% относительно июньского уровня: 868,1 миллиона против 1,011 миллиарда в предыдущем месяце.

Вывоз наличной иностранной валюты в июле также увеличился: результат июля (475,6 миллиона долларов) на 52,3% превысил июньский показатель (312,3 миллиона долларов). Долларов при этом было вывезено на 51,6% больше, евро – на 54,9%.

Относительно небольшие цифры по ввозу наличных долларов, скорее всего, связаны с тем, что большой объем наличных долларов в Россию был ввезен в марте, сказал РИА Новости управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. По данным ЦБ, в марте банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 6,1 миллиарда долларов, что в 6,3 раза больше, чем месяцем ранее: ввоз долларов вырос в 9,6 раза, европейской валюты — в 2,8 раза.

"Спрос на евро мог быть простимулирован его заметным укреплением как к рублю, так и к доллару США – зачастую физлица активизируют покупки не тогда, когда иностранная валюта сравнительно дешева, а тогда, когда она уже довольно сильно выросла", — также предположил эксперт.