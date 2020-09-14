МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Спрос россиян на ипотеку в ближайшее время продолжит расти, однако более медленными темпами, так как основная часть желающих взять ипотеку могла уже оформить кредит, сообщил РИА Новости аналитик БКС Денис Буйволов.

По данным "Дом.РФ", объем выдачи ипотеки в России в августе 2020 года вырос в сравнении с августом прошлого года на 59% — до 375 миллиардов рублей, установив новый рекорд за всю историю рынка.

"Рынок ипотеки последние полгода чувствует себя очень хорошо за счет смягчения монетарной политики, причем тенденция прослеживается не только в РФ, но и в США, где повышенный спрос на ипотечное кредитование привел к росту нового строительства", — отметил Буйволов.

При этом в последние месяцы повышенному спросу на ипотечное кредитование в основном способствовало общее снижение ставок, а не только льготная ипотека, в результате был реализован отложенный спрос на жилье. "По мере удержания ставок на текущем уровне, мы считаем, что спрос на ипотеку может продолжить расти, но более медленными темпами, так как основная часть желающих взять ипотеку уже, возможно, сделали это", — указывает эксперт.

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков отметил, что в последнее время ипотека стала главным драйвером розничного кредитования, что произошло благодаря снижению ставок на данный вид кредита из-за принятых государством мер поддержки.

"В августе был установлен еще один рекорд – доля заявок на получение ипотеки, поданных по дистанционным каналам, а не в офисах банков, впервые превысила 30%. Это свидетельствует не только о востребованности ипотеки у граждан, но и о развитии онлайн-каналов продаж в этом сегменте розничного кредитования после введения карантинных мероприятий весной текущего года", — подчеркнул он. По данным компании, данный показатель подскочил в июле на 5 процентных пунктов, а в августе — еще на 3 процентных пункта и достиг 31%.

Ранее в понедельник аналитический портал Сбербанка "СберИндекс" сообщил, что рынок недвижимости одним из первых сумел оправиться от последствий пандемии: в июле и августе его состояние было больше похоже на перегрев, а стоимость квадратного метра в среднем по стране выросла на 3%, во многом благодаря госпрограмме льготной ипотеки.