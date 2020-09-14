МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Системно значимые банки на 9 сентября аннулировали около 23 тысяч обращений россиян за "кредитными каникулами" в рамках государственной программы, всего получили от физлиц примерно 380 тысяч заявок, говорится в материалах ЦБ.

"По причине неподтверждения заемщиком в течение установленного законом срока факта снижения дохода только системно значимыми банками по состоянию на 9 сентября было аннулировано около 23 тысяч требований о кредитных каникулах на общую сумму порядка 8 миллиардов рублей", — указали в ЦБ. При этом на 26 августа аннулировано было лишь 15 тысяч заявок. Таким образом, количество аннулированных обращений выросло за две недели в 1,5 раза.

Банки за все время действия государственной программы получили около 380 тысяч требований о предоставлении кредитных каникул и фактически их предоставили примерно по 162 тысячам заявок на общую сумму около 80 миллиардов рублей.

Чаще всего банки готовы предоставить "кредитные каникулы" по ипотечным кредитам — по ним положительное решение принимается в 72,2% случаев; затем следуют кредитные карты, по которым "каникулы" оформляются в 61,6% случаев. Менее охотно кредитные организации идут навстречу заемщикам с потребкредитами и автокредитами — доля одобрений составляет 47,5% и 24,1% соответственно.

Всего банки по собственным и государственным программам за период с 20 марта по 9 сентября получили 2,76 миллиона заявлений о реструктуризациях, при этом за две последние отчетные недели число заявок немного выросло — до 72 тысяч против 67 тысяч с 13 по 26 августа. В ЦБ объяснили такую динамику тем, что заемщики, которым были аннулированы "кредитные каникулы" из‑за неподтверждения снижения дохода, повторно обратились с заявлениями на реструктуризацию, но уже в рамках собственных программ банков.

Кредитные организации успели рассмотреть 2,7 миллиона обращений, из них удовлетворили 1,66 миллиона заявок, а отказали по 1,04 миллиона заявлений. На 9 сентября кредитные организации реструктурировали россиянам 1,5 миллиона ссуд на общую сумму свыше 750 миллиардов рублей.