МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Банк России рекомендовал бюро кредитных историй (БКИ) обеспечить возможность россиянам и компаниям подавать заявления о внесении изменений или дополнений в свою кредитную историю в электронной форме, следует из информационного письма регулятора.

"В целях обеспечения возможности реализации субъектами кредитных историй своих прав по оспариванию информации, содержащейся в их кредитных историях, в том числе при отсутствии возможности личного посещения офиса бюро кредитных историй или отделения почтовой связи для подачи в бюро кредитных историй заявления о внесении изменений и (или) дополнений в кредитную историю, Банк России рекомендует бюро кредитных историй обеспечить возможность подачи заявления в электронной форме", — сказано в материалах.

Отмечается, что при необходимости заверения представляемых с заявлением документов может использоваться электронная подпись россиянина или компании в соответствии с законодательством. При этом в ЦБ напомнили, что поступившее в бюро кредитных историй заявление подлежит обязательному приему и рассмотрению в соответствии с установленным порядком.

Согласно законодательству, россиянин или компания, в случае обнаружения ошибки в своей кредитной истории, могут полностью или частично оспорить данную информацию. Для этого они должны подать заявление в бюро кредитных историй, в котором хранятся их данные, а БКИ должно в течение 30 дней со дня получения заявления провести проверку достоверности информации и сообщить ее результат. Если бюро кредитных историй отказалось поправить информацию, то россиянин или компания может обжаловать данное решение через суд.

Кредитные истории и юридических, и физических лиц включают информацию об их кредитах с суммами и сроками их погашения, сведениями о текущей и просроченной задолженности, а также банкротствах. Кредитная история охватывает 10 лет, этот срок отсчитывается с момента любых последних изменений в кредитной истории.