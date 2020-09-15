МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Величина депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в июле 2020 года выросла на 2,5%, до 17 012,6 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Вклады населения увеличились на 1,8%, до 15 172,5 млрд рублей, значимость показателя в совокупных пассивах кредитных организаций снизилась с 23,6% до 23,4%. Вместе с тем с исключением влияния валютной переоценки вклады физических лиц увеличились на 0,6%.

В июле 2020 года рублевая составляющая депозитов, привлеченных от юридических лиц, снизилась (с 74,4% до 73,1%), как и доля рублевых депозитов физических лиц (с 74,5% до 73,7%) в условиях ослабления курса рубля к основным иностранным валютам.

Остатки средств нефинансовых организаций на расчетных и прочих счетах уменьшились на 0,7%, до 7 553 млрд рублей, при этом их удельный вес в пассивах кредитных организаций региона за июль 2020 года снизился с 12,1% до 11,6% на 01.08.2020.