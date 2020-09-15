МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Задолженность по кредитам, предоставленным банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам), в июле 2020 года выросла на 2,8%, до 32 178,2 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом удельный вес показателя в совокупных активах практически не изменился и по состоянию на 01.08.2020 составил 49,5%.

За июль 2020 года кредиты, предоставленные нефинансовым организациям-резидентам (включая индивидуальных предпринимателей), выросли на 3,0%, до 19 693,1 млрд рублей, при этом их удельный вес в активах практически не изменился (30,3% на 01.08.2020).

Розничные кредиты в анализируемом периоде увеличились на 1,7%, до 9 684,1 млрд рублей, при этом их значимость в активах кредитных организаций снизилась с 15,1% до 14,9%. Доля рублевой составляющей в общей задолженности по кредитам физическим лицам по состоянию на 01.08.2020 составила 98,9%.



