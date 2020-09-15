МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. В России предложили новые перспективы, которые будут привлекать граждан на биржу по-новому. Как пишет газета "Ведомости", Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) предложила вторую за месяц инициативу, которая направлена на предоставление новых льгот частным инвесторам.

Авторы инициативы предлагают ввести в стране понятие индивидуального инвестиционного счета (ИИС) третьего типа, он дополнит уже существующие два.

По действующим сейчас в России правилам, ИИС разделяются в зависимости от предоставляемого налогового вычета. Получить его можно двумя способами:

посредством уменьшения базы по НДФЛ на величину внесенной на счет суммы,



через освобождение от уплаты налога с дохода при снятии средств с ИИС.

Предлагаемый третий тип предусматривает совмещение обоих видов льгот.

В то же время ужесточатся условия предоставления таких налоговых льгот: сейчас срок ограничивается тремя годами, в течение которых деньги нельзя выводить с ИИС (в противном случае льгота обнулится). Авторы предлагают продлить такой срок.

Издание отмечает, что в этом предложении профессиональные участники фондового рынка предлагают правительству новые способы привлечения "длинных" денег в экономику. Ведь внесенные на ИИС деньги можно направлять только на приобретение ценных бумаг российских инвесторов.

Именно привлечение долгосрочных денег ранее многие чиновники называли как основную в работе,в том числе — глава Банка России Эльвира Набиуллина. Этим объяснялось в 2015 году внедрение ИИС.

Последние предложение НАУФОР направлены в Минфин.