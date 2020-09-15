МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Минфин России внес в правительство законопроект, расширяющий государственную программу софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тысяч рублей, говорится в сообщении министерства.

"Изменения предполагают распространение программы на кредиты, полученные на строительство индивидуального жилого дома или на приобретение незавершенного объекта индивидуального жилищного строительства", — указывает Минфин.

Важным изменением также является возможность воспользоваться мерой поддержки тем гражданам, которые приобретают долю (доли) в праве общей собственности на жилое помещение и в конечном итоге становятся собственниками такого объекта недвижимости.

"Принятие законопроекта позволит получить выплату тем гражданам, которые по формальным причинам не могли ранее этого сделать, поскольку цели, указанные в кредитном договоре, не попадали под условия программы. Данные изменения в совокупности с распространением поддержки на ИЖС позволят повысить эффективность реализации мер государственной поддержки и помочь большему количеству многодетных семей", — прокомментировал замминистра финансов Алексей Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.