МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Переводы через Систему быстрых платежей могут работать некорректно у некоторых клиентов ВТБ, банк устранит проблему в ближайшее время, заявили РИА Новости в колл-центре кредитной организации.

"Могут некорректно работать переводы через Систему быстрых платежей, могут быть некорректно указаны контакты. Было обновление, в ближайшее время должны все исправить", — сказал сотрудник колл-центра.

Система быстрых платежей была запущена в РФ в конце января 2019 года, с ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.