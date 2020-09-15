МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Количество работающих в Сбербанке специалистов по искусственному интеллекту в настоящее время составляет более 2 тысяч человек, а до конца 2023 года банк намерен увеличить их число примерно до 5 тысяч, сообщил глава кредитной организации Герман Греф.

"Всего людей, которые занимаются искусственным интеллектом, у нас более 2 тысяч. Из них 1 тысяча человек — это глубокие специалисты, data-scientists, которые занимаются внедрением искусственного интеллекта, это их задача full-time", — сказал он, выступая на Открытом уроке цифры.

Глава Сбербанка добавил, что спрос на специалистов в сфере искусственного интеллекта в настоящее время огромный. "Мы недавно рассматривали нашу перспективу до 2023 года, количество специалистов у нас как минимум удвоится, то есть порядка 5 тысяч человек у нас должно будет работать до конца 2023 года", — рассказал Греф.