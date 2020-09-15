МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск лондонского филиала Citibank к ЗАО "Компания Русский стандарт" и ООО "Русский стандарт – Инвест", являющимся акционерами банка "Русский стандарт" Рустама Тарико, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 14 сентября, к производству он пока не принят. Предмет иска и основания исковых требований в карточке дела на данный момент не указаны. Третьим лицом к делу привлечен сам банк "Русский стандарт".

В залоге у Citibank с 2015 года находятся акции "Русского стандарта", принадлежащие ответчикам, — 39% акций банка, собственником которых является ЗАО "Компания Русский стандарт", и 9,11% акций, принадлежащих ООО "Русский стандарт – Инвест". Залог обеспечивает обязательства эмитента облигаций компании Russian Standart Ltd (RSL), связанной с банком, перед владельцами ценных бумаг.

Стоимость заложенных акций является предметом отдельного судебного разбирательства. По мнению владельцев облигаций — инвестфонда Pala Assets Holdings Limited, который СМИ связывали с экс-совладельцем "Мечела" Владимиром Иорихом, и компании Aleia Trading, — ряд сделок, проведенных банком "Русский стандарт", привел к снижению стоимости предмета залога.

В связи с этим Pala Assets и Aleia Trading просили арбитражный суд Москвы взыскать соответственно около 2,8 миллиарда рублей и около 301 миллиона рублей убытков с акционеров банка — ЗАО "Компания Русский стандарт" и ООО "Русский стандарт – Инвест", председателя совета директоров банка Тарико и пяти членов совета директоров. Суд первой инстанции иски отклонил, но на решение поданы апелляционные жалобы.

В качестве противоправных действий ответчиков в иске указаны отчуждение принадлежавших банку 6% акций алкогольного холдинга Тарико Roust Corporation (водка "Русский стандарт", "Зеленая марка", "Парламент", "Журавли"), финансирование Roust Corporation на сумму 14,2 миллиарда рублей и выдача заведомо невозвратных займов аффилированным лицам на 15,4 миллиарда.

По данным РИА Рейтинг, банк "Русский стандарт" на 1 августа занимал 30-е место в российской банковской системе по величине активов с активами почти в 360 миллиардов рублей.