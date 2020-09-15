МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Лондонский филиал Citibank от имени держателей облигаций компании Russian Standard Ltd (RSL), связанной с банком "Русский стандарт", в арбитражном суде Москвы требует обратить взыскание на 49% акций банка, сообщили РИА Новости в компании Pala Assets Holdings Limited, являющейся одним из владельцев облигаций.

Ранее во вторник стало известно, что арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Citibank к ЗАО "Компания Русский стандарт" и ООО "Русский стандарт – Инвест", акционерам банка "Русский стандарт" Рустама Тарико, однако предмет и основания иска не были известны.

"Требования обоснованы тем, что компания Russian Standard Ltd., эмитент ценных бумаг на сумму 451 миллион долларов со ставкой купона 13% годовых и погашением в 2022 году, не исполнила обязательство по уплате долга по облигациям и начисленных процентов в размере 757,2 миллиона долларов. Данное обязательство было обеспечено залогом 49% акций банка "Русский стандарт", — рассказали агентству в Pala Assets.

В залоге у Citibank с 2015 года находятся акции "Русского стандарта", принадлежащие ответчикам, — 39,88% акций банка, которыми владеет ЗАО "Компания Русский стандарт", и 9,12% акций, собственником которых является ООО "Русский стандарт – Инвест". Залог обеспечивает обязательства эмитента облигаций RSL перед владельцами ценных бумаг.

В Pala Assets уточнили, что кредиторы заинтересованы в максимально скором возмещении долгов, поэтому заявлено требование об обращении взыскания путем продажи акций с публичных торгов.

По словам генерального директора Pala Assets Давида Нитлиспаха, владельцы "Русского стандарта" "взяли в долг 450 миллионов долларов у частных инвесторов, в числе которых прежде всего российские компании и граждане, дважды допустили просрочку по долгам, в том числе после реструктуризации, согласованной кредиторами в 2015 году".

"С тех пор прошло 5 лет, а владельцы облигаций не получили ничего. Владелец банка не идет на переговоры и не предлагает вариантов выплаты долга. Складывается стойкое ощущение, что Рустам Тарико решил, что платить не будет. Мы считаем это нарушением не только юридических договоренностей, но и фундаментальных основ деловой этики", — сказал Нитлиспах.

"Обращение взыскания на заложенные акции банка и продажа акций на открытых и прозрачных торгах поможет хотя бы частично вернуть долг и показать, что в России в полной мере соблюдаются права инвесторов", — добавил он. Комментариями ответчиков РИА Новости пока не располагает.