МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) третьего типа, над запуском которого работают участники фондового рынка и который, как предполагается, будет совмещать черты инвестсчетов первого и второго типа, может дать импульс развитию негосударственного пенсионного обеспечения в стране, сказал председатель совета директоров Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Олег Вьюгин на ежегодном общем собрании членов ассоциации.

"Я бы хотел отметить тему "ИИС III" — эта тема чрезвычайно важная, поскольку если нам удастся удачно и конструктивно провести эти идеи в жизнь, то на самом деле в России может сформироваться новая система негосударственного пенсионного обеспечения. Она не отрицает старые формы, но она придаст импульс развитию реального негосударственного обеспечения, в которое могут пойти люди", — заявил он.

В свою очередь президент НАУФОР Алексей Тимофеев в ходе собрания отметил, что, строго говоря, ИИС третьего типа пенсионным продуктом не является, так как он не предполагает пенсионных выплат, а работа с ним завершается выплатой суммы накоплений. "Тем не менее… в каком-то смысле он является альтернативой пенсионным продуктам", — считает Тимофеев.

ДВЕ ДОРОГИ К ИНВЕСТИЦИЯМ

Частные лица в РФ с 2015 года могут (минимум на три года) открыть ИИС у брокера (брокерский счет) или УК (счет доверительного управления) для инвестирования в инструменты фондового рынка, включая акции, облигации, биржевые (ETF) и паевые фонды (ПИФы). Сумма, зачисляемая по договору ИИСа в течение календарного года, ограничена 1 миллионом рублей.

Такие счета можно разделить на два типа, и в зависимости от этого в настоящее время инвестору предоставляется право на один из двух видов вычетов по НДФЛ: 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тысяч рублей (возврат до 52 тысяч рублей в год) или освобождение от налогообложения всей суммы дохода (при закрытии счета).

"На наш взгляд, и мы это видим из практики, ИИС первого и второго типа не позволяют добиться увеличения горизонта инвестирования более трех-пяти лет. Для того чтобы убедить людей инвестировать на более продолжительный срок, нам нужна более убедительная налоговая комбинация, которую мы предлагаем как комбинацию условий ИИС первого и второго типа", — отметил Тимофеев.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ НАУФОР

Ранее Тимофеев пояснял журналистам, что в третьем типе предполагается, что можно будет получать ежегодный вычет с 400 тысяч рублей, как в ИИСе первого типа, но при этом предполагается, что ИИС третьего типа открывается на длительный срок — не менее 10 лет, по итогу которых начинают действовать налоговые льготы как для ИИСа второго типа.

Сегодня он также отметил, что сейчас вопрос того, как это можно было бы сделать с тем, чтобы не было конкуренции между разными типами ИИСов, обсуждается с Центробанком. "Это значит, что нам надо ввести дополнительный инвестиционный вычет, не меньше чем в ИИСе первого типа – 400 тысяч рублей ежегодно, либо найти какую-то иную базу исключения для налогообложения, и такой базой может стать заработная плата", — добавил он.

"Может быть, это не будет массовый приход, но это будет бизнес, который привлечет значительное количество людей. Центральный банк поддержал в целом такой подход, но там есть много подводных камней, с которыми, Алексей, вам с вашей командой придется серьезно разбираться, но я уверен, что Центральный банк, раз он поддерживает, тоже будет искать решение", — резюмировал Вьюгин.