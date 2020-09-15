МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ поддерживает идею законодательно ограничить срок владения ЦБ санируемыми банками, но точные временные рамки, в течение которых регулятор сможет владеть банками, можно обсуждать, сообщил замглавы министерства Алексей Моисеев.

Минэкономразвития в 2019 году подготовило законопроект, запрещающий государству, ЦБ и организациям, в которых более 50% акций принадлежит государству, приобретать долю в коммерческих организациях финансового сектора РФ. Такой запрет не будет распространяться на приобретение ЦБ акций или долей финансовых организаций в рамках мероприятий по предупреждению банкротства, однако предлагается ограничить срок владения ЦБ санированными банками пятью годами.

"Да", — ответил Моисеев журналистам на вопрос, стоит ли ограничивать сроки владения ЦБ санируемыми банками.

При этом он добавил, что сами сроки можно обсуждать. "Если это очень большая история, то, может быть, этого и не достаточно, но в целом ограничение по времени имеет смысл, потому что если его не иметь, то не будет никакой мотивации быстрее все продавать", — сказал замминистра финансов.

В настоящее время ЦБ владеет тремя крупными банками: "ФК Открытие", по данным рейтинга РИА Новости, на 1 августа занимал седьмое место в российском банковском секторе с активами в 2,9 триллиона рублей, МИнБанк занимал 26-е место с активами в размере 453,9 миллиарда рублей, а Азиатско-Тихоокеанский банк был 55-м с активами в 128,3 миллиарда рублей.

Санация "Открытия" завершилась в июле 2019 года, однако первым регулятор попробовал продать все еще санируемый АТБ в марте 2019 года, но попытка была неудачной. Согласно последним озвученным планам, ЦБ считает реалистичным продать пакет акций "Открытия" весной 2022 года, а продажа АТБ перенесена на 2021–2022 годы. Планы по продаже МИнБанка пока не анонсировались.