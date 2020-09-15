МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Московская полиция по обвинению в организации банды задержала мужчину, выдававшего себя за форекс-дилера, сумма ущерба от его действий может превышать один миллиард рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Мужчина был задержан сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. С 2016 года предполагаемый лидер и участники группировки публиковали в Сети информацию о возможности получении дохода на электронном рынке обмена валют. Злоумышленники позиционировали себя как представителей форекс-дилера, привлекая денежные средства и обещая сверхприбыль. На деле они брокерской деятельностью не занимались, а полученные деньги присваивали.

"Главным следственным управлением Главного управления МВД России по городу Москве были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 210 УК РФ", — сообщила Волк.

По ее словам, общая сумма похищенных денег может превышать 1 миллиард рублей, а от действий банды пострадали более 50 человек.

"Предполагаемый организатор преступного сообщества скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. В результате оперативно-разыскных мероприятий он был задержан. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавила Волк. Ранее были задержаны еще двое участников банды — один из них под стражей, другой отпущен под залог.