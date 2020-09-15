МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам ввести паспорта их самых распространенных продуктов, чтобы клиенты на сайтах или в офисах организаций смогли получить все важные сведения о продуктах в простой и понятной форме, говорится в сообщении регулятора.

"Участникам рынка следует разместить в своих офисах и на сайтах паспорта этих продуктов (ключевые информационные документы), где будут просто и доступно описаны их основные особенности и риски. Банк России рассчитывает, что внедрение таких паспортов поможет потребителю принять осознанное решение при приобретении того или иного финансового продукта или услуги, снизит риски непонимания их существенных особенностей, позволит сравнить похожие продукты различных финансовых организаций", — сообщается в релизе.

Банк России рекомендует финансовым организациям предлагать потребителю паспорт финансового продукта сразу при обращении за услугой, непосредственно перед подписанием договора, а также при его продлении.

ЦБ посоветовал финансовым организациям разрабатывать свои паспорта на основе форм, предложенных им. Например, в паспорте банковского вклада нужно указать минимальную гарантированную ставку по вкладам и условия получения более высокой процентной ставки, в том числе и по так называемым гибридным продуктам.

Микрофинансовым компаниям, которые привлекают деньги граждан под плавающие процентные ставки, в формах ключевых информационных документов рекомендовано указывать минимальную и максимальную процентную ставку и период, когда она применяется. А также сообщать, что минимальная сумма инвестиций по закону составляет 1,5 миллиона рублей.