МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Величина межбанковских кредитов, полученных банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк), в июле года выросла на 9,3%, до 7 414,6 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Динамику показателя определило в основном увеличение МБК, привлеченных от банков-резидентов (на 10,0%, до 6 733,6 млрд рублей). Доля средств, заимствованных кредитными организациями региона на межбанковском рынке, в анализируемом периоде увеличилась с 10,8% до 11,4% на 01.08.2020.

Задолженность по выданным межбанковским кредитам за июль 2020 года выросла на 6,5%, до 7 904,3 млрд рублей. Динамику показателя определило исключительно увеличение задолженности по МБК, предоставленным российским кредитным организациям (на 15,1%, до 6 388,3 млрд рублей). Доля МБК в активах банков увеличилась с 11,8% до 12,2%.



