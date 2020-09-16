МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Вложения банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в долговые обязательства в июле 2020 года выросли на 2,4%, до 6 813,7 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом их удельный вес в активах практически не изменился и по состоянию на 01.08.2020 составил 10,5%. На динамику показателя в значительной степени повлияло увеличение вложений в долговые обязательства Российской Федерации. Портфель долевых ценных бумаг на 01.08.2020 составил 336,8 млрд рублей, увеличившись за июль 2020 года на 1,0%, что в основном было вызвано ростом вложений в долевые ценные бумаги российских нефинансовых организаций и увеличением положительной разницы от переоценки ценных бумаг.