МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Общая сумма наиболее ликвидных активов банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России в июле 2020 года снизилась на 2,1%, до 3 762,7 млрд рублей, сообщили агентству «Прайм» в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Сокращение произошло за счет уменьшения средств на корреспондентских счетах в Банке России. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе на 01.08.2020 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась до 5,8% (6,0% – на 01.08.2019).



