МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Мошенники попытались украсть у клиентов Сбербанка деньги, однако вывести их на собственные счета не смогли и переправили российскому железнодорожному оператору "Трансконтейнер". Компания заметила необычные операции и решила вернуть деньги жертвам злоумышленников, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора.

"Служба безопасности ПАО "Трансконтейнер" зафиксировала порядка 80 случаев поступления денежных средств от лиц, не пользовавшихся услугами компании, на общую сумму более 3 миллионов рублей, после чего была незамедлительно инициирована проверка. По ее результатам фактов мошенничества в отношении ПАО "Трансконтейнер" выявлено не было, способов, при помощи которых мошенники могли бы воспользоваться ошибочно поступившими на счет нашей компании денежными средствами, не существует. Таким образом, можно сделать вывод, что вероятное мошенничество совершено исключительно в отношении клиентов Сбербанка", — рассказали в компании.

"Трансконтейнер" принял решение о возврате денежных средств пострадавшим, однако напрямую их вернуть нельзя — мошенники могут вновь попытаться их похитить. Поэтому компания подала заявление в Волго-Вятский банк Сбербанка, со счетов которого поступали платежи, о предоставлении реквизитов для возврата денежных средств по сомнительным транзакциям, чтобы тот, в свою очередь, вернул деньги клиентам.

Сбербанку об инциденте известно, сообщил РИА Новости представитель банка, однако не стал подтверждать ни число, ни сумму списаний, поскольку "их значительно меньше". " Мы будем возвращать средства. Получив их от компании, мы вернем их клиентам", — подтвердили в кредитной организации.

Банк пояснил, что мошенники смогли получить доступ к счетам клиентов, пройдя регистрацию в "Сбербанк онлайн" от их имени. Жертвы вводили номер своей карты на фишинговых сайтах, предлагающих фиктивные выплаты бонусов "Спасибо". С использованием номера карты мошенники инициировали регистрацию в "Сбербанк онлайн" от имени клиента на своем устройстве. При этом для подтверждения регистрации банк направляет sms-пароль на номер телефона клиентов, которые его вводят на фишинговом сайте и он передается мошенникам, подтверждающих им регистрацию на своем устройстве.

Перевод мошенниками средств в "Трансконтейнер" банк объяснил тем, что мошенникам не удалось вывести средства на свои карты. "Сразу после выявления таких кейсов банком были внедрены новые алгоритмы, выявления и блокировки таких операций. Необходимо отметить, что вторую операцию, совершенную мошенниками, банк отклонил. После чего связался с клиентом для подтверждения перевода", — указали в Сбербанке.