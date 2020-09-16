МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Вкладывать средства в ценные бумаги для получения дохода можно, начиная с любой суммы. Даже если приличного дохода не будет, вы получите опыт биржевых сделок и начнете разбираться в перипетиях финансового рынка. А начиная со 100 тысяч рублей можно уже иметь более или менее осязаемую прибыль, уверены опрошенные "Прайм" эксперты. Кому придется заплатить новый налог на вклады, а кого пока не тронут

Слово инвестиции, слышал, наверное, каждый, многие даже знают, что это такое. А вот на деле вкладывать свои средства в акции, облигации и другие ценные бумаги, по данным опросов, пробовали всего несколько процентов россиян. Для сравнения, в США доля частных инвесторов превышает 50%.

Почему так происходит? Сами граждане называют главной причиной нехватку свободных средств – чтобы инвестировать, необходимо закрыть базовые потребности, на что у большинства уходят все доходы. Аналитики же говорят о низкой финансовой грамотности, ведь даже небольшими средствами можно распорядиться с выгодой, если знать, как. В любом случае, инвестировать их разумнее, нежели хранить "под подушкой" и бояться инфляции, деноминации или дефолта.

По мнению инвестстратега "БКС Премьер" Александра Бахтина, как максимум следует постараться создать личную стратегию накоплений на базе персонального финансового плана (ПФП), который будет учитывать цели, сроки, валюту инвестиций, инвестиционный̆ профиль и, конечно, возможности частного инвестора.

"Даже если речь идет об относительно небольших суммах, скажем, 5-10 тысяч рублей в месяц, регулярное донесение средств при должной дисциплине и грамотном подходе позволит сформировать портфель, который по мере набора "массы" можно будет расширять, диверсифицировать таким образом, чтобы максимально приближать финансовую цель", — рассуждает он.

Регулярное инвестирование небольших сумм имеет несколько преимуществ. Во-первых, так можно относительно безболезненно набираться опыта, в данном случае психологически проще принимать решение, чем при вложении крупной суммы. Во-вторых, регулярные вложения в небольших объемах в какой-либо актив, например, доллар США или акции определённой компании, позволяют усреднять стоимость приобретаемого актива, что способствует нивелированию эффекта от ошибочных сделок.

"Другое дело, что и доходность будет соответствовать вложениям, поэтому оптимальной историей видится ежемесячное пополнение брокерского счета на удобную для инвестора сумму. Для кого-то она может составить 500 рублей, для кого-то – 5-10 тысяч, но важен именно алгоритм и постоянство: независимо от обстоятельств ежемесячно нужно пополнять условный инвестиционный кошелек, поскольку это – вложение в будущее", — советует эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

НАЧИНАЕМ ОТ РУБЛЯ

Эксперты отмечают, что минимальной суммы для инвестирования нет. Самые дешевые бумаги на Московской бирже стоят от 100 рублей, то есть инвестировать можно и совсем минимальную сумму. Некоторые брокеры предлагают фонды стоимостью от рубля. Однако более или менее осязаемый доход можно получить, инвестируя – пусть не сразу – сумму от 100 тысяч рублей.

Если не рассчитывать на ощутимый финансовый результат, то начинать инвестировать сегодня вполне можно с суммы около 150-200 тысяч рублей, полагает эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку Ян Арт.

"На российских брокерских площадках вам будут доступны практически любые инструменты (включая мировые "голубые фишки"), кроме деривативных. Лучше начать с акций — поскольку с этими инструментами в случае успеха результат будет ощутимее даже с малой суммы", — советует он.

Конечно, акции Google на такую сумму вряд ли можно купить, но бумаги многих "голубых фишек" стоят вполне доступно даже для малых инвесторов: например, Nokia — около 5 долларов, Macy's — около 7 долларов, Boeing — около 170 долларов, Apple — 90 долларов, Starbucks — 70-80 долларов, Facebook — 150 долларов, Airbus — 55 долларов, "Лукойл" — 65 долларов, Ford — 7 долларов, Сбербанк — 12 долларов. Нехитрый подсчет показывает, что даже при сумме в 200 тысяч рублей, вы способны сформировать портфель из пары десятков эмитентов.

По словам ведущего финансового эксперта Школы изучения финансовых рынков "Грамотей" Киры Лист, перспективными вне зависимости от экономической ситуации и пандемии будут компании продуктовых ритейлеров, фармацевтического сектора, и, конечно, продуктовые и алкогольные компании. Распределив имеющуюся сумму по данным секторам можно будет сохранить и заработать не только в затишье, но и в вероятную "вторую волну" пандемии. Эксперты объяснили причины резкого всплеска интереса россиян к иностранным акциям

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По поводу других инструментов мнения аналитиков расходятся.

По словам Бахтина, паи ПИФов благодаря своей доступности и ликвидности могут стать эффективным объектом для вложений при регулярном инвестировании.

В свою очередь, Кричевский полагает, что ПИФы в России – это последнее место для вложений.

"Чтобы не вдаваться в подробности, у управляющих нет задачи обеспечить большую доходность. Им интересна комиссия и процент, равный доходности индекса Мосбиржи", — пояснил он.

Что касается облигаций, то они удобны для новичков тем, что довольно просты в управлении, да и доход по ним точно больше, чем по депозитам. Но с небольшими вложениями рассчитывать на приличную прибыль не стоит, по крайней мере, сразу.

Еще один инструмент — индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – в него входит целый ряд эмитентов, и покупателям положен налоговый вычет. По мнению Кричевского, это история для долгосрочных вложений, и она в определенной степени дисциплинирует, поскольку для получения налогового вычета деньги с ИИС снимать нельзя. Но для многих это может стать минусом.

Другой альтернативный депозиту вариант – вложения в ETF (exchange traded fund — биржевой инвестиционный фонд (англ.). Каждый такой фонд имеет базовый актив, в качестве которого выступают акции, облигации, сырье и т. д. Чтобы вступить в фонд, нужно открыть брокерский счет или тот же ИИС и совершать сделки в обычном порядке. Главный недостаток такого подхода — ограниченное количество ETF, доступных в России.

"Второй способ — завести счет у заграничного брокера. При этом появляется возможность вложений в существенно большее число фондов, но возникает обязанность подавать декларацию 3-НДФЛ в налоговую. Кроме того, инвестировать в ETF можно, приобретая паи ПИФ, в состав которых входит этот биржевой инструмент. Но это — самый невыгодный метод, поскольку он влечет высокие комиссионные расходы", — говорит Лист.

При этом начинать инвестировать нужно прежде всего с обучения, чтобы не потерять свои денежные средства, советует Кричевский. В идеале стоит изучить финансовую грамотность, финансовое планирование, поверхностный анализ ценных бумаг, получить некоторые навыки по выстраиванию логических цепочек из событий, которые могут повлиять на активы инвестора. В самом начале пути можно ограничиться финансовой грамотностью и азами финансового планирования, а заодно определиться с горизонтами инвестирования.

Если учиться лень или недосуг, можно отдать средства в управление брокерам или управляющей компании. Но с ними придется делиться доходами, да и вопрос доверия остается актуальным. Так или иначе, на небольших суммах лучше тренироваться самостоятельно, чтобы самому ориентироваться в рынке.