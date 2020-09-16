МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Реализация инициативы по отмену комиссий за досрочный возврат компаниями кредитов может привести к росту ставок по краткосрочным ссудам, прокомментировала РИА Новости гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов ранее в среду сообщил, что направил главе ЦБ Эльвире Набиуллиной просьбу рекомендовать банкам до 1 июля следующего года отказаться от комиссий за досрочное погашение компаниями кредитов.

"В отношении краткосрочных кредитов в ставку закладывается и себестоимость для банка их выдачи. Очевидно, что если кредитные организации законодательно лишат такой возможности, то они будут пытаться заложить риски досрочного погашения в процентную ставку, что отразится не только на конкретном заёмщике, но и на всех пользователях этой банковской услуги", — говорит Розенцвет.

Кроме того, такое решение скажется и на процентной марже банков, особенно в условиях снижения ключевой ставки. "Закладывая комиссию за досрочное погашение кредитов, они пытаются соблюсти баланс доходности активов и стоимости пассивов в ситуации снижения ставок на рынке. Если цена за кредиты снижается, как это происходит сейчас, то стоимость ресурсов, которые были привлечены намного раньше и ставка по ним пересмотрена быть не может, резко сужает банковскую маржу", — подчеркивает она.

Глава НРА отметила, что для кредитных организаций конец текущего и первая половина следующего года будут сложным периодом: значительная часть реструктурированных кредитов может потребовать доформирования резервов, финансовое положение заёмщиков, скорее всего, будет ухудшаться вследствие падения темпов роста экономики до момента её восстановления, что также повлияет на способность банков генерировать прибыль. Наконец, банки в ближайший год будут очень осторожно подходить к оценке кредитоспособности заёмщиков.

"В связи с этим, на мой взгляд, если и рассматривать такую инициативу, то только тогда, когда ситуация стабилизируется, и будут ясны дальнейшие тренды. В противном случае эти, на взгляд заёмщиков, благие намерениями могут привести к негативным для них же последствиям", — заключила Розенцвет.