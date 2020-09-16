МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Киевский апелляционный суд отказался проводить в исполнение решение Стокгольмского арбитража, которым Украине была запрещена принудительная продажа Проминвестбанка — "дочки" ВЭБа, сообщил главный юрист госкорпорации Игорь Краснов.

"Киевский апелляционный суд предсказуемо отказался проводить в исполнение решение чрезвычайного арбитра, которым Украине было запрещено проводить экспроприацию дочернего банка ВЭБ – "Проминвестбанк". Суд согласился со всеми доводами Минюста (Украины — ред.), даже с самыми абсурдными — например о том, что Стокгольмский арбитраж должен рассматривать спор по регламенту 30-летней давности", — сказал Краснов, чьи слова приводит пресс-служба ВЭБа.

Главный юрист госкорпорации также отметил, что за последние несколько лет судьи Киевского апелляционного суда приняли целый ряд решений, прямо или косвенно поддерживающих эту экспроприацию.

"Украинские власти много сделали, чтобы запугать судей материально или физически. После этого судьи отказывались принимать наше дело к рассмотрению, передавая его друг другу под надуманными предлогами. В итоге мы получили очередной пример украинского правосудия, в котором речи об уважении к международному праву разбиваются о реальность, где все решают угрозы, корысть и круговая порука.", — добавил Краснов.

ВЭБ приобрел акции Проминвестбанка в 2008 году и вложил в его развитие более 2,7 миллиарда долларов. В июне 2019 года российская госкорпорация подала иск против Украины в Стокгольмский арбитраж в связи с косвенной экспроприацией Проминвестбанка. Его акции были арестованы в рамках исполнения на Украине решения арбитража Гааги, который в 2018 году удовлетворил иск компаний, связанных с украинским бизнесменом Игорем Коломойским и его партнерами, о взыскании ущерба с РФ за утраченное имущество в Крыму.

В августе 2019 года ВЭБ попросил Стокгольмский арбитраж принять чрезвычайные обеспечительные меры, чтобы предотвратить принудительную продажу акций Проминвестбанка с аукциона. В марте 2020 года арбитражный институт Стокгольма подтвердил запрет на продажу акций Проминвестбанка. Однако, как сообщил ВЭБ, Украина в нарушение норм международного права продала на аукционе 4 марта акции банка неизвестному покупателю. При этом ранее пресс-служба Нацбанка Украины сообщила, что никому не согласовывала эту покупку. Акции Проминвестбанка почти за 10 миллионов долларов купила компания "ФК "Фортифай", но сделка не завершилась из-за их ареста.