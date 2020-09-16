МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года на 25,697 миллиарда рублей при спросе в 49,35 миллиарда, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 97,5723% от номинала, средневзвешенная цена — 97,8474% от номинала. Выручка от размещения составила 25,205 миллиарда рублей. Средневзвешенная доходность – 2,77% годовых, доходность по цене отсечения – 2,8% годовых.

На предыдущих аукционах в среду Минфин разместил ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29014 с погашением в марте 2026 года на весь лимит в 115,218 миллиарда рублей при спросе в 183,891 миллиарда и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26232 с погашением в октябре 2027 года на 23,254 миллиарда рублей при спросе в 47,651 миллиарда.