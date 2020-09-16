МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета РФ в 2021 году сократятся до 21,51 триллиона рублей после 22,56 триллиона рублей в 2020 году, сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, в 2022 году расходы бюджета вырастут до почти 21,88 триллиона рублей, в 2023 году — до 23,67 триллиона рублей.

Доходы, по оценке министерства, в текущему году составят почти 17,9 триллиона рублей, в 2021 году — 18,76 триллиона рублей. В 2022 и 2023 годах доходы прогнозируются на уровне 20,63 триллиона рублей и 22,26 триллиона рублей.

Ранее в среду глава Минфина говорил о том, что дефицит бюджета РФ будет снижен с 4,4% ВВП в 2020 году до 2,4% ВВП в 2021 году и около 1% ВВП в 2022 году. В 2023 году дефицит бюджета прогнозируется в 1,1% ВВП.

На покрытие дефицита в 2020 году Минфин планирует потратить 342 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

"Из ФНБ в текущем году планируется на покрытие дефицита бюджета потратить 342 миллиарда рублей", — сказал он.

Минфин РФ по бюджетному правилу покупает валюту на дополнительные доходы, поступающие в бюджет при высокой цене нефти, направляя эти средства на счета в Банке России для последующего перечисления в ФНБ. В случаях, когда цена нефти оказывается ниже установленного правилом уровня (в 2020 году это 42,4 доллара за баррель), валюта, напротив, продается, а полученные средства идут на финансирование дефицита бюджета. Операции на рынке в интересах Минфина осуществляет ЦБ.

Ранее Минфин сообщил, что в августе 2020 года направил 3,556 миллиарда рублей из ФНБ на финансирование дефицита бюджета.