МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. ВТБ с 17 сентября снизил ставку по ипотеке с государственной поддержкой на 0,4 процентного пункта — до 6,1%, говорится в сообщении кредитной организации. Сбербанк сообщил о перегреве на рынке недвижимости

"С 17 сентября ВТБ снижает ставку в рамках программы льготного ипотечного кредитования на 0,4 процентного пункта – до 6,1%", — сказано в сообщении.

Банк уже выдал в рамках данной программы более 30 тысяч кредитов почти на 95 миллиардов рублей, при этом ипотека с господдержкой занимает до трети от общего объема всех ипотечных выдач банка. "В связи с высоким спросом на льготную ипотеку мы обратились к оператору программы за дополнительным лимитом и планируем значительно увеличить объем выдач по ней до конца года", — поделился планами заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% запущена по поручению президента России Владимира Путина в апреле 2020 года и действует до 1 ноября. Программа распространяется на покупку квартир в новостройках и позволяет получить кредит на сумму до 6 миллионов рублей в регионах РФ и до 12 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге. Минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке составляет 15% от стоимости жилья.

Сбербанк предлагает ипотеку с господдержкой по ставке 6,4%, однако при электронной регистрации сделки дает дополнительную скидку в 0,3 процентного пункта.