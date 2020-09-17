МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. На Африканском континенте главный валютный стратег инвестбанка Absa CIB Майк Кинэн нашел валюту-конкурент доллару. Об этом сообщает CNBC.
По мнению финансиста, такая валюта — южноафриканский рэнд.
Сейчас котировки валют выглядят так: один американский доллар стоит 16,3 рэнда.
С начала 2020 года валюта ЮАР потеряла к доллару около 16,5%, но последние недели перешел тренд на укрепление рэнда.Начиная с июня 2020 года курс рэнда вырос к доллару на 5%.
Кинэн прогнозирует, что до конца года африканская валюта укрепится до 15,75 рэнда за доллар.
Что повлияло на укрепление рэнда? Рост обусловлен те, что большая часть рисков, которые учитывают в своей работе инвесторы (институциональные и частные) уже потеряла актуальность и была учтена в котировках. Инвесторы распродавали номинированные в рэнде бумаги большую часть текущего года и боялись покупать новые. Теперь, прогнозирует финансист, они сменят стратегию.
https://1prime.ru/finance/20200917/832037763.html