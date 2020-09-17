МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Система SWIFT в течение двух лет планирует изменить порядок осуществления платежей и исполнения операций с ценными бумагами, а также обновить инфраструктуру для международных транзакций, говорится в сообщении компании.

"SWIFT объявляет о том, что в течение следующих двух лет в рамках новой стратегии, одобренной Советом директоров SWIFT, будет кардинально изменен порядок осуществления платежей и исполнения операций с ценными бумагами, а также модернизирована инфраструктура для трансграничных операций, что позволит финансовым институтам во всем мире исполнять транзакции мгновенно и беспрепятственно", — сообщается в релизе.

Как говорится в сообщении, усовершенствованная платформа обеспечит взаимодействие между финансовыми учреждениями и другими участниками рынка, позволяя оптимизировать скорость и поддерживать прозрачность и прогнозируемость операций. Отмечается, что новая цифровая платформа будет использовать облачные технологии для предоставления процессинговых сервисов, которые банки традиционно разрабатывали самостоятельно в рамках своей инфраструктуры.

"Новые широкие возможности обработки данных позволят проводить предварительную проверку наиболее важной информации, выявлять случаи мошенничества, получать более обширную аналитические данные, отслеживать транзакции и оперативно урегулировать случаи расхождения информации по сделке", — поясняют в SWIFT.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций примерно в 200 странах.