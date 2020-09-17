МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Большинство получателей микрозаймов в августе в России — двадцатилетние граждане, сообщает РБК со ссылкой статистику Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Почти треть микрозаймов (31,4%) в последний летний месяц оформили россияне младше 30 лет, рост составил 4,7% по отношению к августу прошлого 2019 года.

В то же время доля займов гражданами старше 40 лет — наоборот — упала. Самое стремительное сокращение выдач микрокредитов зафиксировано в возрастной группе 50-59 лет (падение на 2,4%).

Эксперты объясняют такую динамику на рынке МФО тем, что молодежь оказалась меньше других возрастных груп готова к кризису. Это подталкивает их получать микрозаймы.

Россияне младше 30 лет чаще всего берут краткосрочные PDL-займы на суммы до 30 тысяч рублей: доля таких клиентов растет. Это обусловлено еще и тем, такие займы можно оформить онлайн без посещения офиса.