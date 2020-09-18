МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Физлица в июле перевели из РФ через платежные системы 837 миллионов долларов, это максимальный показатель с октября 2018 года, свидетельствует статистика Банка России. Чистый отток из инвестирующих в Россию фондов за неделю составил $90 млн

Данные учитывают переводы, сделанные через платежные системы Blizko (с января по апрель 2020 года), Contact, Western Union, "Золотая Корона", "Юнистрим", а также "Почта России".

Больше всего было переведено в страны СНГ — 686 миллионов долларов, что на 20,5% больше июньского уровня. В страны дальнего зарубежья отправилось на 25,6% больше — 152 миллиона долларов.

В свою очередь, в Россию физлицам перевели 279 миллионов долларов, по сравнению с показателем за июнь прирост составляет чуть более 6%. При этом 155 миллионов долларов поступило из стран дальнего зарубежья, еще 124 миллиона — из СНГ.