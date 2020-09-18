МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. У граждан России вырос спрос на иностранную валюту: покупки физлицами стали совершаться чаще, пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на данные Банка России.

Отмечается, что россияне в мае и июне стали покупать иностранную валюту не только на уровне, который был достигнут до пандемии коронавируса, но и побили шестилетний рекорд.

Регулятор подсчитал, что россияне, которые в феврале и марте покупали валюту на сумму свыше $5 тысяч, в общей сложности приобрели $31,6 млн и $44,21 миллиона соответственно.

При том уже в мае и июне ЦБ фиксирует рост объемов сделок: до $310,6 миллионов и $607,2 миллионов.

Июньский показатель стал рекордным с ноября 2018 года.

Отмечается, что суммы покупок менее $5 тысяч популярностью среди россиян не пользовались: общий объем сделок на $500-2000 в июне составил 489,3 миллиона долларов, в два раза меньше показателей января и февраля.

По мнению аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова, этот тренд продолжится, но массовым не станет: россияне удовлетворили свои первичные потребности в резервах. Помимо этого, покупка валюты напрямую зависит от сезонности, когда граждане планируют отпуска за пределами страны — в конце весны и летом. Но 2020 год в этом сильно отличается от предыдущих лет: границы были закрыты, планов на отдых за рубежом не строили. При этом рост интереса к крупным суммам также не похож на предыдущие периоды.