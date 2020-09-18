МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Доля нерезидентов в акционерном капитале Сбербанка снизилась с апреля прошлого года на 1,3 процентного пункта — до 43,75%, сообщила зампред правления банка Белла Златкис. Финдиректор банка Александра Бурико отметила, что среди нерезидентов примерно 70% составляют акционеры из США и Великобритании.

"Чуть-чуть изменился удельный вес нерезидентов. Он последние годы был больше 45%, на сегодняшний день он 43,75%. Нельзя сказать, что нерезиденты убегают с российского рынка, нет, ни в коем случае. 43,75% — это очень высокий удельный вес владения акциями Сбербанка и очень большая сумма, которая инвестирована в эти акции. Тем не менее, это на 1,3 процентного пункта меньше, чем было в прошлом году", — сказала она журналистам.

Позже финдиректор банка Александра Бурико уточнила, что у банка высоко диверсифицированная база инвесторов с точки зрения географии. "Примерно 40% составляют американские инвесторы в free float, порядка 30% составляют инвесторы из Великобритании, европейская часть — это 15%, и 10% примерно составляют азиатские инвесторы", — заявила она.

Доля юрлиц-нерезидентов на 29 апреля прошлого года составляла 45,04%, юрлиц-резидентов — 1,81%, частных инвесторов — 3,15%.

В начале апреля Минфин закрыл сделку по приобретению у ЦБ пакета акций Сбербанка за 2,139 триллиона рублей, теперь правительству принадлежит 52,32% обыкновенных акций. Доля правительства в уставном капитале банка — 50% плюс одна акция.