МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Сбербанк ожидает сохранения своей достаточности капитала выше 12,5%, сообщила финансовый директор банка Александра Бурико. Данный уровень достаточен для выплаты дивидендов в 50% от чистой прибыли по МСФО.

"У нас есть все основания для того, чтобы предположить сохранение выполнения достаточности капитала на уровне выше 12,5%. И все наши прогнозы, и наш guidance на вторую половину 2020 года также уже учитывали выплаты этих самых 50% чистой прибыли за 2019 год. По нашим прогнозам, мы будем сохранять достаточность капитала на уровне 13-13,5%, как мы и сказали в нашем guidance на вторую половину 2020 года", — сказала она журналистам.

Сбербанк в июле понизил прогноз по достаточности базового капитала на конец 2020 года до 13-13,5% с прежнего уровня в примерно 14%. Текущая дивидендная политика Сбербанка предполагает, что при достижении уровня достаточности капитала 12,5% на дивиденды направляется 50% от чистой прибыли по МСФО.

Глава Сбербанка Герман Греф в августе сообщил, что наблюдательный совет Сбербанка подтвердил рекомендацию о выплате рекордных дивидендов за 2019 год в размере 18,7 рубля на акцию, или 50% чистой прибыли по МСФО.